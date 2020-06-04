HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:38:15+03:00

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Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в Калининградской области, открытых с 1 по 31 мая 2020 года.

По данным исследования, самую высокую зарплату в регионе сейчас предлагают Senior Android Developer в отрасли информационные технологии – от 200 до 290 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

От 200 до 250 тысяч рублей работодатели предлагают руководителю отдела продаж, до 250 тысяч рублей на руки - Java-архитектору.

В топ-5 вакансий также входят вакансии «Руководитель отдела продаж (3PL)» - до 170 тысяч до вычета НДФЛ и «PHP Developer ( Lead)» - до 160 тысяч рублей.

Больше всего вакансий в Калининградской области в мае на hh.ru было размещено для представителей рабочего персонала (26% от всех), специалистов из сфер продаж (21%), производства (12%), строительства и недвижимости, ИТ, интернета и телекоммуникаций (по 11%), медицины и фармацевтики (8%).

ИСТОЧНИК KP.RU