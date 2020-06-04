2020-06-04T15:48:59+03:00
Общество

Стало известно, когда в Калининграде откроются первые магазины сети «Пятерочка»

Количество и адреса магазинов пока не называются
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Открытие в Калининграде магазинов торговой сети "Пятерочка" обсуждается с прошлого года. И вот, стало известно, когда откроются первые магазины.

Как сообщила радиостанция Business FM Калининград со ссылкой на пресс-службу компании X5 Retail Group, которой принадлежит сеть, датой открытия определено 26 июня.

- Первые магазины торговой сети "Пятерочка" в Калининградской области начнут работу 26 июня. Точное количество магазинов мы пока не сообщаем, но сообщим в день выхода в регион, - сказал руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов.

Ранее в калининградских СМИ появлялась информация, что магазины могут появиться на Ленинском проспекте, улицах Интернациональной и Дадаева в Калининграде, а также в поселке Малое Исаково.

По информации агентства "Интерфакс", X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По данным на конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следствие просит суд прекратить дело в отношении гендиректора ритуального агентства «Есения»
Работающим на строительстве онкоцентра калининградцам не заплатили 5 млн рублей
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка
Мэрия: Ремонт улиц Гагарина и Дачной идет без отставания от графика
Стало известно, когда в Калининграде откроются первые магазины сети «Пятерочка»
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде
Калининградец украл из аптеки косметические наборы и продал их случайным прохожим
В Балтийском округе организуют новое кладбище
В Калининграде министр природных ресурсов и четверо его сотрудников скрыли доходы и имущество
Прокуратура обнаружила более 300 сухостойных деревьев вдоль дорог в Славском районе
В Светлогорске планируют построить два апарт-отеля
В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением
В Калининграде задержали серийного грабителя
У Николая Цуканова родилась дочь
1 июля возобновляется авиасообщение Калининград-Сочи
В Калининграде 20 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса