Стало известно, когда в Калининграде откроются первые магазины сети «Пятерочка»

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:48:59+03:00

Количество и адреса магазинов пока не называются

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Открытие в Калининграде магазинов торговой сети "Пятерочка" обсуждается с прошлого года. И вот, стало известно, когда откроются первые магазины.

Как сообщила радиостанция Business FM Калининград со ссылкой на пресс-службу компании X5 Retail Group, которой принадлежит сеть, датой открытия определено 26 июня.

- Первые магазины торговой сети "Пятерочка" в Калининградской области начнут работу 26 июня. Точное количество магазинов мы пока не сообщаем, но сообщим в день выхода в регион, - сказал руководитель управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов.

Ранее в калининградских СМИ появлялась информация, что магазины могут появиться на Ленинском проспекте, улицах Интернациональной и Дадаева в Калининграде, а также в поселке Малое Исаково.

По информации агентства "Интерфакс", X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. По данным на конец марта группа объединяла 16 658 магазинов, включая 15 739 магазинов "у дома" "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

ИСТОЧНИК KP.RU