Мэрия: Ремонт улиц Гагарина и Дачной идет без отставания от графика

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:04:31+03:00

На Гагарина ул. энергетики заняты установкой опор и подготовкой к подключению наружного освещения

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В Калининграде продолжается реконструкция участка улицы Гагарина и Дачной, работы идут без отставания от графика. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас на Гагарина ул. энергетики заняты установкой опор и подготовкой к подключению наружного освещения. Дорожники готовят основание тротуара и велодорожек в непосредственной близости от примыкания к смежному объекту – строительству развязки на пересечении Гагарина – Орудийной – Молодой гвардии. На локальном участке у АЗС устраняют замечания, в частности занижают бортовой камень при въезде на велодорожку.

«На Дачной, в русло ручья, который служит границей со Стрелецкой, уложены гофротрубы под будущим трубопереездом. От него к ул.Гагарина начинается довольно крутой подъём, который в ходе работ предстоит сделать более пологим и безопасным», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На противоположном конце улицы, со стороны Московского проспекта, уже снято старое асфальтовое покрытие и идёт подготовка к устройству основания этого участка дороги. От поворота к торговому центру до автостоянки уже уложен нижний слой асфальта, выставлен бортовой камень.

ИСТОЧНИК KP.RU