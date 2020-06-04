В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка
Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск пропавшего 15-летнего Дениса Иванова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне днем он самовольно ушел из центра помощи детям и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, коротко стриженный.
Был одет: синие кроссовки, куртка-ветровка цвета хаки, джинсы синие, серая толстовка
Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-487, 302-506 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU