2020-06-04T16:54:15+03:00
Общество

В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка

Накануне он самовольно ушел из центра помощи детям
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск пропавшего 15-летнего Дениса Иванова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне днем он самовольно ушел из центра помощи детям и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, коротко стриженный.

Был одет: синие кроссовки, куртка-ветровка цвета хаки, джинсы синие, серая толстовка

Если вам что-либо известно о его местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-487, 302-506 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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