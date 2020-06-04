Работающим на строительстве онкоцентра калининградцам не заплатили 5 млн рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:14:41+03:00

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Бывшие сотрудники компании, которая строила онкоцентр в поселке Родники под Калининградом, не получили зарплату в размере 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

Всего в суд с исковыми заявлениями обратилось 37 человек. До ноября 2019 года им платили зарплату, однако впоследствии перечисления прекратились. Кроме этого, большая часть работников была уволена из организации по собственному желанию в декабре 2019 года и январе 2020 года, а расчет с ними не произведен.

Помимо зарплаты, бывшие работники требуют взыскать компенсацию морального вреда. Все заявления приняты к производству.

ИСТОЧНИК KP.RU