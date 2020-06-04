2020-06-04T17:33:13+03:00
Общество

Следствие просит суд прекратить дело в отношении гендиректора ритуального агентства «Есения»

Предпринимателю могут назначить судебный штраф
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении директора ритуального агентства «Есения». 55-летнего предпринимателя обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 55-летний мужчина убедил директора другого ритуального агентства, что может помочь ему передать взятку одному из сотрудников администрации Гурьевского района, чтобы устранить препятствия на погребения умерших. В действительности, как полагает следствие, деньги обвиняемый намеревался оставить себе.

18 сентября 2019 года он получил 200 тысяч рублей. Часть денег, как полагает следствие, он передал своим работникам, а часть оставил себе. В этот же день его задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый признал вину в мошенничестве в полном объеме, а также возместил потерпевшему имущественный ущерб в полном объеме. Кроме этого, на завершающей стадии расследования от обвиняемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«С учетом того, что все предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и заглаживание вреда), следователем СКР вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа», - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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