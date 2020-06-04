В Калининграде пенсионер сообщил мошеннику код из СМС и лишился 100 тыс рублей
В Калининграде очередной пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
62-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с карты пенсионера был осуществлен несанкционированный перевод денег.
«Под предлогом отмены данной операции звонивший попросил продиктовать ему персональные данные карты, cvv-кoд карты, а также назвать пароль из смс-сообщения. В результате с банковского карты были списаны 108 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.
Сейчас полицейские занимаются поисками злоумышленников.
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ИСТОЧНИК KP.RU