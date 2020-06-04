2020-06-04T18:24:16+03:00
Общество

В Калининграде пенсионер сообщил мошеннику код из СМС и лишился 100 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде очередной пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

62-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что с карты пенсионера был осуществлен несанкционированный перевод денег.

«Под предлогом отмены данной операции звонивший попросил продиктовать ему персональные данные карты, cvv-кoд карты, а также назвать пароль из смс-сообщения. В результате с банковского карты были списаны 108 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

Сейчас полицейские занимаются поисками злоумышленников.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

А вы уже стали жертвой мошенников? Новые обманные схемы во время пандемии

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый учебный год в Калининграде может начаться дистанционно
Калининградка потребовала от турфирмы 165 тыс за сорвавшуюся поездку в Тунис
В Калининграде пенсионер сообщил мошеннику код из СМС и лишился 100 тыс рублей
Следствие просит суд прекратить дело в отношении гендиректора ритуального агентства «Есения»
Работающим на строительстве онкоцентра калининградцам не заплатили 5 млн рублей
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка
Мэрия: Ремонт улиц Гагарина и Дачной идет без отставания от графика
Стало известно, когда в Калининграде откроются первые магазины сети «Пятерочка»
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде
Калининградец украл из аптеки косметические наборы и продал их случайным прохожим
В Балтийском округе организуют новое кладбище
В Калининграде министр природных ресурсов и четверо его сотрудников скрыли доходы и имущество
Прокуратура обнаружила более 300 сухостойных деревьев вдоль дорог в Славском районе
В Светлогорске планируют построить два апарт-отеля
В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением
В Калининграде задержали серийного грабителя
У Николая Цуканова родилась дочь
1 июля возобновляется авиасообщение Калининград-Сочи
В Калининграде 20 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса