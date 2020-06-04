2020-06-04T18:40:59+03:00
Общество

Калининградка потребовала от турфирмы 165 тыс за сорвавшуюся поездку в Тунис

Поездка сорвалась из-за пандемии коронавируса
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Черняховска через суд требует расторгнуть договор и вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Тунис. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В январе женщина заключила договор с турагентом и планировала в мае вылететь с мужем на отдых. Однако из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение.

В апреле горожанка направила в адрес туроператора и турагента претензию, и попросила вернуть деньги за путевку – 130 тысяч рублей, однако ответа не получила.

Сейчас женщина просит не только вернуть ей деньги, но также компенсировать моральный вред и судебные расходы – всего 165,2 тыс рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый учебный год в Калининграде может начаться дистанционно
Калининградка потребовала от турфирмы 165 тыс за сорвавшуюся поездку в Тунис
В Калининграде пенсионер сообщил мошеннику код из СМС и лишился 100 тыс рублей
Следствие просит суд прекратить дело в отношении гендиректора ритуального агентства «Есения»
Работающим на строительстве онкоцентра калининградцам не заплатили 5 млн рублей
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка
Мэрия: Ремонт улиц Гагарина и Дачной идет без отставания от графика
Стало известно, когда в Калининграде откроются первые магазины сети «Пятерочка»
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые актуальные вакансии в Калининграде
Калининградец украл из аптеки косметические наборы и продал их случайным прохожим
В Балтийском округе организуют новое кладбище
В Калининграде министр природных ресурсов и четверо его сотрудников скрыли доходы и имущество
Прокуратура обнаружила более 300 сухостойных деревьев вдоль дорог в Славском районе
В Светлогорске планируют построить два апарт-отеля
В Калининграде заработала онлайн-школа для пациентов с повышенным давлением
В Калининграде задержали серийного грабителя
У Николая Цуканова родилась дочь
1 июля возобновляется авиасообщение Калининград-Сочи
В Калининграде 20 человек выписали из больниц по выздоровлению от коронавируса