Калининградка потребовала от турфирмы 165 тыс за сорвавшуюся поездку в Тунис
Жительница Черняховска через суд требует расторгнуть договор и вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Тунис. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В январе женщина заключила договор с турагентом и планировала в мае вылететь с мужем на отдых. Однако из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение.
В апреле горожанка направила в адрес туроператора и турагента претензию, и попросила вернуть деньги за путевку – 130 тысяч рублей, однако ответа не получила.
Сейчас женщина просит не только вернуть ей деньги, но также компенсировать моральный вред и судебные расходы – всего 165,2 тыс рублей.
Предварительное судебное заседание назначено на 18 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU