Калининградка потребовала от турфирмы 165 тыс за сорвавшуюся поездку в Тунис

4 Июнь 2020 2020-06-04T18:40:59+03:00

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Жительница Черняховска через суд требует расторгнуть договор и вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Тунис. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В январе женщина заключила договор с турагентом и планировала в мае вылететь с мужем на отдых. Однако из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение.

В апреле горожанка направила в адрес туроператора и турагента претензию, и попросила вернуть деньги за путевку – 130 тысяч рублей, однако ответа не получила.

Сейчас женщина просит не только вернуть ей деньги, но также компенсировать моральный вред и судебные расходы – всего 165,2 тыс рублей.

Предварительное судебное заседание назначено на 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU