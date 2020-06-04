2020-06-04T19:14:57+03:00
Общество

Новый учебный год в Калининграде может начаться дистанционно

До 15 июня будут разработаны все рекомендации, касающиеся форс-мажора
Надежда Ржевская
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Светлана Трусенева.Светлана Трусенева.Фото: Александр Подгорчук
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Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева очень надеется, что 1 сентября школьники пойдут в школу в обычном режиме, но не исключает варианта, что обучение может начаться в дистанционной форме.

- Если вдруг нам не разрешат начать новый учебный год очно, начнем его дистанционно, - сказала Светлана Трусенева журналистам в четверг. – До 15 июня мы сведем все данные по региональной системе образования, разработаем рекомендации по организации дистанционных форм обучения, и сделаем все, чтобы школы были готовы и к карантинам, и к форс-мажорам, и к предоставлению здоровьесберегающих методик в обучении (когда, к примеру, дети какие-то дни могут находиться дома, в привычной обстановке и обучаться дистанционно).

В заключение Светлана Трусенева добавила:

- Конечно, и мне, и всем нам хочется, чтобы учебный процесс в школах был традиционным, хочется вернуться в прежний режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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