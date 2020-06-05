За сутки в Калининграде выявили 35 новых случаев коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:38:33+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1700 случаев заболевания.

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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1700 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 726 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3 235 случев (37,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 449 834 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU