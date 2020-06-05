Калининград вошел в топ-10 желанных городов для отдыха с друзьями

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:51:07+03:00

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню друзей опросил пользователей социальных сетей и выяснил, куда они поедут отдыхать с друзьями с этому году.

Большинство пользователей соцсетей (32,96%) поедут в этом году отдыхать с друзьями в Ялту. На втором месте — Сочи. На главный кубанский курорт собирается 16,9% друзей. «Бронзу» получил Севастополь. 13,85% россиян планируют посетить город дружными компаниями.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также поедут отдыхать в этом году с друзьями в Анапу (12,47%), на Байкал (10,8%), в Калининград (5,26%) и Санкт-Петербург (4,71%).

Десять самых желанных направлений для отдыха с друзьями в 2020 году:

Ялта, 32,96%

Сочи, 16,9%

Севастополь, 13,85%

Анапа, 12,47%

Байкал, 10,8%

Калининград, 5,26%

Санкт-Петербург, 4,71%

Казань, 1,66%

Екатеринбург, 0,83%

Москва, 0,55%

ИСТОЧНИК KP.RU