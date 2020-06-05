2020-06-05T10:51:07+03:00
Общество

Калининград вошел в топ-10 желанных городов для отдыха с друзьями

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню друзей опросил пользователей социальных сетей и выяснил, куда они поедут отдыхать с друзьями с этому году.

Большинство пользователей соцсетей (32,96%) поедут в этом году отдыхать с друзьями в Ялту. На втором месте — Сочи. На главный кубанский курорт собирается 16,9% друзей. «Бронзу» получил Севастополь. 13,85% россиян планируют посетить город дружными компаниями.

По данным опроса Tvil.ru, россияне также поедут отдыхать в этом году с друзьями в Анапу (12,47%), на Байкал (10,8%), в Калининград (5,26%) и Санкт-Петербург (4,71%).

Десять самых желанных направлений для отдыха с друзьями в 2020 году:

Ялта, 32,96%

Сочи, 16,9%

Севастополь, 13,85%

Анапа, 12,47%

Байкал, 10,8%

Калининград, 5,26%

Санкт-Петербург, 4,71%

Казань, 1,66%

Екатеринбург, 0,83%

Москва, 0,55%

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в канализационный колодец
Суд закрыл мини-отель в жилом доме в Пионерском
В Калининграде мошенники грозят бизнесу проверками от лица Роспотребнадзора
Пожилой итальянец пытался прорваться в Калининградскую область
На участке ул. Ольштынской в Калининграде на месяц закрывается движение
В Калининградской области на выходных откроют доступ в приморские города
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям
В Калининграде женщина зарезала унижавшего ее сожителя
В Калининграде пенсионерка перевела мошенникам 2 миллиона рублей
Сотни лекций, аудиостатей и юмористических шоу: «МегаФон» запустил собственный сервис подкастов
Калининградку будут судить за организацию «резиновой квартиры»
Сегодня в Калининградской области ожидается появление смерчей
Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова заразилась коронавирусом
В Калининграде на водителя завели дело за сбитую насмерть пенсионерку на «зебре»
В Калининграде на обсервацию закрыли кардиоцентр
Портил соседскую машину каждую ночь: в Калининграде поймали серийного "царапальщика автомобилей"
На танке не проедешь: в Калининграде начинается реконструкции ул. Рокоссовского
Калининградский бизнес получит льготные займы под 1% годовых
Военные саперы обезвредили 7 крупнокалиберных боеприпасов времен войны
В Калининграде капитально отремонтируют "Дворянское гнездо"
В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость
Райффайзенбанк: коронавирус не помешал россиянам строить планы на отпуск
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды
Под Гусевом в кювет съехала «Ауди», пострадал пассажир
Вход только в маске: В Калининградской области открываются храмы
Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
Калининград вошел в топ-10 желанных городов для отдыха с друзьями