Калининград вошел в топ-10 желанных городов для отдыха с друзьями
Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru к Международному дню друзей опросил пользователей социальных сетей и выяснил, куда они поедут отдыхать с друзьями с этому году.
Большинство пользователей соцсетей (32,96%) поедут в этом году отдыхать с друзьями в Ялту. На втором месте — Сочи. На главный кубанский курорт собирается 16,9% друзей. «Бронзу» получил Севастополь. 13,85% россиян планируют посетить город дружными компаниями.
По данным опроса Tvil.ru, россияне также поедут отдыхать в этом году с друзьями в Анапу (12,47%), на Байкал (10,8%), в Калининград (5,26%) и Санкт-Петербург (4,71%).
Десять самых желанных направлений для отдыха с друзьями в 2020 году:
Ялта, 32,96%
Сочи, 16,9%
Севастополь, 13,85%
Анапа, 12,47%
Байкал, 10,8%
Калининград, 5,26%
Санкт-Петербург, 4,71%
Казань, 1,66%
Екатеринбург, 0,83%
Москва, 0,55%
ИСТОЧНИК KP.RU