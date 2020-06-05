Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:03:54+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1700 случаев заболевания

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За сутки в Калининградской области было выявлено 35 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Восемь случаев выявлены активно без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, преимущественно контактных в семейных очагах и по месту работы заболевших.

27 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 23 из них диагностирована пневмония, в том числе у одного - тяжелая форма.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1700 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU