Вход только в маске: В Калининградской области открываются храмы

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:23:25+03:00

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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим обратился к верующим региона, разрешив посещать православные храмы.

«Доступ прихожан в храмы Калининграда и Калининградской области осуществляется с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и рекомендаций священноначалия Русской Православной Церкви, - говорит он. - В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы и тех городов и регионов, где позволяет эпидемиологическая обстановка».

Для прихожан выработаны правила:

- соблюдение мер социального дистанцирования в храмах из расчета 1 человека на 4 квадратных метра;

- обязательно ношение прихожанами и сотрудниками храмов защитных масок, а также использование дезинфицирующих средств;

- неукоснительное следование инструкции, утвержденной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на время распространения COVID-19 в отношении: причащения верующих на время эпидемии; использования для богослужебных и церковных нужд только одноразовой посуды; санитарной обработки и дезинфицирования всех церковных помещений и утвари.

Отметим, в то же время по словам главы регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры, в Калининградской области ситуация с распространением коронавируса «стабильно напряженная».

ИСТОЧНИК KP.RU