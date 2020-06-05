Под Гусевом в кювет съехала «Ауди», пострадал пассажир

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:40:50+03:00

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В Гусевском районе накануне днем произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Приозерное-Вишневое-Заветы». 42-летний водитель «Ауди» на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в придорожный кювет.

В результате ДТП 42 - летнии пассажир легковушки получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU