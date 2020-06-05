2020-06-05T12:45:13+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

Электричества не будет на восьми улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 5 июня, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов электричество отключено на пр-т Победы 61-65, ул. Вагоностроительная 1-5,7(д/сад №7), 6-10, ул. Кутузова 47,42.

До 18 часов света не будет на ул. Клиническая 6-14, 14а, ул. Фрунзе 11, 15а, 17-21, ул. 9 Апреля 5, ул. Клиническая 21, 23, ул. Батальная 69в-110.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на пр-т Московский 29-37, ул. Вагнера 2-8,24(д/сад №87), пр-т Ленинский 18а (д/сад №111), пр-т Московский 155а-165

В Центральном районе до 17 часов воды не будет на ул. Зоологическая 49-65, ул. Кирова 89-95, ул. Косм. Леонова 26-32а, ул. Зоологическая 53.

До 18 часов вода отключена на ул. Клинической 6-14; ул. Фрунзе 17-21: ул. 9 Апреля 5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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