В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:12:13+03:00

Сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В течение трех дней инспекторы ГИБДД будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU