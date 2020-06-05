2020-06-05T13:28:44+03:00
Общество

В Калининграде капитально отремонтируют "Дворянское гнездо"

Работы на улице Грекова и Театральном переулке должны завершиться в 2020 году
Кирилл Алексеев
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Будущий фасад дома на Театральном переулке.Будущий фасад дома на Театральном переулке.Фото: Предоставлено фондом капремонта Калининградской области.
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Фонд капитального ремонта Калининградской области опубликовал паспорта фасадов домов, расположенных возле областного драматического театра Калининграда. Как сообщается, здания будут отремонтированы в текущем году. Адреса домов: переулок Театральный 1 и 2, а также улица Грекова, 3-5. Ранее этот район назывался "Дворянское гнездо" - из-за того, что квартиры здесь получали в основном высокопоставленные военные и партийные функционеры.

- Архитекторы разрабатывают паспорт фасадов для каждого дома, где проводится капитальный ремонт фасада, - пояснили в Фонде капремонта. - Комплекты документов проходят несколько этапов согласований: с главным архитектором Калининградской области, советником губернатора по архитектуре, главным архитектором муниципалитета, в котором находится дом. В случает ремонта объекта культурного наследия - со Службой государственной охраны ОКН.

В фонде добавили, что также документацией предусмотрена прорисовка декоративных элементов, колерного листа, материалы, из которых должны быть выполнены работы.

Ранее мы сообщали, что в этом году пройдет капитальный ремонт возле "Музыкального фонтана" (около Музея изобразительных искусств). На эти цели предусмотрено потратить около 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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