Военные саперы обезвредили 7 крупнокалиберных боеприпасов времен войны

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:35:17+03:00

Один снаряд нашли на улице Заречной в Гурьевске

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Военные саперы обезвредили 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны калибра 100-мм и 125-мм. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На улице Заречной в Гурьевске в ходе проведения строительных работ был обнаружен и обезврежен 100-мм артиллерийский снаряд. Также саперы обезвредили шесть 125-мм артснарядов в лесном массиве на территории Гусевского городского округа. Все найденные боеприпасы вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.

С начала 2020 года вобласти было обнаружено и обезврежено около 1200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU