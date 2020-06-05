Военные саперы обезвредили 7 крупнокалиберных боеприпасов времен войны
Военные саперы обезвредили 7 боеприпасов времен Великой Отечественной войны калибра 100-мм и 125-мм. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
На улице Заречной в Гурьевске в ходе проведения строительных работ был обнаружен и обезврежен 100-мм артиллерийский снаряд. Также саперы обезвредили шесть 125-мм артснарядов в лесном массиве на территории Гусевского городского округа. Все найденные боеприпасы вывезены на военные полигоны для последующего уничтожения.
С начала 2020 года вобласти было обнаружено и обезврежено около 1200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU