Калининградский бизнес получит льготные займы под 1% годовых

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:42:24+03:00

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Малые и средние предприятия в Калининградской области получать доступ к «длинному» и дешевому финансирования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприниматели могут получить займ в сумме от 2 млн до 50 млн рублей под 1% годовых на инвестиционные цели. Срок займа установлен в семь лет, а для заёмщиков, работающих в сельском хозяйстве, увеличивается до 10 лет.

Прием заявок стартует 15 июня. Конкурсная документация опубликована на сайте Центра поддержки предпринимательства Калининградской области.

«Новый займ на поддержку рынка труда – это уже следующий антикризисный этап, который связан с восстановлением и дальнейшим ростом экономики», – рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

По его словам, чем больше рабочих мест планирует создать заёмщик, тем больше баллов по этому критерию получает его заявка на конкурсном отборе. Дополнительное преимущество имеют проекты в сельском хозяйстве: им достаточно заявить создание от 11 и более рабочих мест для максимальной оценки. Для остальных участников этот порог увеличен до 21 рабочего места и более.

ИСТОЧНИК KP.RU