На танке не проедешь: в Калининграде начинается реконструкции ул. Рокоссовского

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:05:34+03:00

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На следующей неделе на улице Рокоссовского в Калининграде начнутся работы по благоустройству, при этом, зону реконструкции придется перекрыть полностью. Об этом сообщается на странице администрации города в «Фейсбук».

«Через недельку ул. Рокоссовского перекопают так, что там не то чтобы не пройдёшь, на танке не проедешь. Приступаем к первому этапу благоустройства общественной территории, уже в понедельник «Теплосеть» должна начать шурфить там землю, а числа, эдак, с 15-го, к ней присоединятся и «Водоканал» и газовщики», - сообщили в городской администрации.

Обход участка работ будет осуществляться через окрестные дворы.

«Это вынужденная мера, и мы просим и местных жителей и всех остальных горожан немного потерпеть временные неудобства», - говорится в сообщении мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU