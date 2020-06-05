Портил соседскую машину каждую ночь: в Калининграде поймали серийного "царапальщика автомобилей"

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:04:27+03:00

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Некоторое время назад один добропорядочный калининградец стал замечать, что чуть ли не каждое утро на его машине появляется новая царапина. В полицию обращаться не стал, решил сам узнать, кто издевается над его автомобилем. Вначале не спал ночами, вглядывался в окно, однако бесполезно - новые царапины, как по мановению волшебной палочки, перестали появляться.

Но стоило только гражданину расслабится, с легким сердцем лечь спать, как наутро на капоте блестела свежая царапина. Пришлось потратиться на камеру видеонаблюдения, и это, как выяснилось, было самое правильное решение. Потому что вскоре в "сети" камеры попался неизвестный гражданин. Проходя мимо машины, он достал ключи, оставил царапину и скрылся в подъезде.

- О, так это же мой сосед, я его видел! - воскликнул владелец авто.

Следующее слово взяла уже полиция.

- Пострадавший определил, в какой квартире живет "царапальщик" и обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области. - Стражи порядка доставили 30-летнего мужчину в отдел полиции, где тот дал признательные показания и пояснил, что повреждал автомобиль их хулиганских повреждений.

Теперь хулигану может грозить тюремное заключение на срок до двух лет. И оплата ремонта машины, конечно, никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU