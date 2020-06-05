В Калининграде на обсервацию закрыли кардиоцентр

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:17:26+03:00

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С четверга кардиоцентр в Калининграде закрыт на обсервацию. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

«Коронавирус выявлен у главного врача. Проводится эпидемиологическое расследование, всех пациентов и сотрудников проверяют», - отметили в оперштабе.

Новых пациентов кардиоцентр не принимает.

ИСТОЧНИК KP.RU