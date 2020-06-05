В Калининграде на водителя завели дело за сбитую насмерть пенсионерку на «зебре»
Потерпевшую доставили в больницу, но позже она скончалась от полученных травм
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде на водителя завели уголовное дело за сбитого насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трагедия произошла 18 декабря 2019 года на улице Кутузова. 50-летний водитель «Ситроена» сбил 94-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
Потерпевшую доставили в больницу, но позже она скончалась от полученных травм.
Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU