В Калининграде на водителя завели дело за сбитую насмерть пенсионерку на «зебре»

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:48:50+03:00

Потерпевшую доставили в больницу, но позже она скончалась от полученных травм

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В Калининграде на водителя завели уголовное дело за сбитого насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трагедия произошла 18 декабря 2019 года на улице Кутузова. 50-летний водитель «Ситроена» сбил 94-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

Потерпевшую доставили в больницу, но позже она скончалась от полученных травм.

Уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU