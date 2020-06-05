Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова заразилась коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:30:17+03:00

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В Калининграде коронавирус выявлен у мнистра развития инфраструктуры Елены Дятловой. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

«У нас выявлен первый случай коронавируса среди членов правительства. Елена Дятлова находится в инфекционной больнице, у нее подтвердился коронавирус. Чувствует она себя хорошо, заболевание проходит в легкой форме», - сообщили в оперштабе.

Сейчас проверяется круг ее контактов. В оперштабе отметили, что в правительстве других случаев коронавируса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU