Министр развития инфраструктуры Елена Дятлова заразилась коронавирусом
Это первый случай коронавируса среди членов регионального правительства
Елена Дятлова.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде коронавирус выявлен у мнистра развития инфраструктуры Елены Дятловой. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции.
«У нас выявлен первый случай коронавируса среди членов правительства. Елена Дятлова находится в инфекционной больнице, у нее подтвердился коронавирус. Чувствует она себя хорошо, заболевание проходит в легкой форме», - сообщили в оперштабе.
Сейчас проверяется круг ее контактов. В оперштабе отметили, что в правительстве других случаев коронавируса нет.
ИСТОЧНИК KP.RU