Калининградку будут судить за организацию «резиновой квартиры»

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:40:26+03:00

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Жительницу Калининграда будут судить за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце 2019 года горожанка подала в МФЦ документы и поставила на учет 12 иностранных граждан, которые фактические не проживали по месту регистрации.

Уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации» с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU