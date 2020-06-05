Калининградку будут судить за организацию «резиновой квартиры»
Женщина зарегистрировала в своей квартире 12 гастарбайтеров
.Фото: Александр Подгорчук
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Жительницу Калининграда будут судить за организацию «резиновой квартиры». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В конце 2019 года горожанка подала в МФЦ документы и поставила на учет 12 иностранных граждан, которые фактические не проживали по месту регистрации.
Уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации» с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU