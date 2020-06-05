В Калининграде пенсионерка перевела мошенникам 2 миллиона рублей

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:24:01+03:00

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В Калининграде пожилая женщина перевела мошенникам почти 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

73-летней женщине позвонили с московского номера, мужчина представился сотрудником службы безопасности банка.

«Мошенник сообщил женщине, что с её банковского счета пытаются снять крупную сумму денег. В ходе телефонного разговора он выяснил, что у пенсионерки имеются банковские счета в 3-х различных банках. Мужчина настоятельно порекомендовал женщине, как можно скорее перевести свои деньги для сохранности на счета банка. Как только женщина окончила разговор с мошенником, ей поступили звонки с еще нескольких московских номеров. Злоумышленники, представлялись сотрудниками служб безопасности других банков и действовали по аналогичной схеме. В результате пожилая пенсионерка перевела через банкоматы разных банков на чужие счета все свои сбережения – 1 млн 950 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личности злоумышленников, причастных к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU