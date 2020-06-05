В Калининграде женщина зарезала унижавшего ее сожителя

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:42:47+03:00

Суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Калининграде осудили женщину, которая зарезала своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел 10 января 2019 года в одном из домов по Майскому переулку. Пьяная горожанка нанесла сожителю три удара ножом, от полученных ранений мужчина скончался спустя несколько часов в больнице.

На суде женщина заявила, что сожитель оскорблял и унижал ее, и вообще, она хотела только напугать его.

Суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU