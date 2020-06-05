В Калининграде женщина зарезала унижавшего ее сожителя
Суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде осудили женщину, которая зарезала своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.
Инцидент произошел 10 января 2019 года в одном из домов по Майскому переулку. Пьяная горожанка нанесла сожителю три удара ножом, от полученных ранений мужчина скончался спустя несколько часов в больнице.
На суде женщина заявила, что сожитель оскорблял и унижал ее, и вообще, она хотела только напугать его.
Суд приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU