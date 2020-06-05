В Калининградской области на выходных откроют доступ в приморские города

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:00:44+03:00

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На этих выходных в Калининградской области будет открыт доступ в приморские города. Решение об этом было принято в пятницу, 5 июня на заседании регионального оперативного штаба.

«Было принято решение, что на эти выходные прибрежные муниципалитеты не будут закрыты», - сообщили в оперштабе.

Однако, как и прежде, все общественные пространства, включая променады, будут закрыты.

Напомним, ограничение на посещение приморских курортов было введено правительством Калининградской области в начале мая. На въездах в Светлогорск, Зеленоградск и другие приморские города стояли посты ГИБДД. Сотрудники полиции разворачивали обратно всех, у кого не было местной прописки или недвижимости в приморском муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU