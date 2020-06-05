В Калининградской области на выходных откроют доступ в приморские города
На этих выходных в Калининградской области будет открыт доступ в приморские города. Решение об этом было принято в пятницу, 5 июня на заседании регионального оперативного штаба.
«Было принято решение, что на эти выходные прибрежные муниципалитеты не будут закрыты», - сообщили в оперштабе.
Однако, как и прежде, все общественные пространства, включая променады, будут закрыты.
Напомним, ограничение на посещение приморских курортов было введено правительством Калининградской области в начале мая. На въездах в Светлогорск, Зеленоградск и другие приморские города стояли посты ГИБДД. Сотрудники полиции разворачивали обратно всех, у кого не было местной прописки или недвижимости в приморском муниципалитете.
ИСТОЧНИК KP.RU