На участке ул. Ольштынской в Калининграде на месяц закрывается движение
Движение будет закрыто с 15 июня по 15 июля
.Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде в течение месяца будет закрыто движение транспорта на участке улицы Ольштынской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Движение будет закрыто с 15 июня по 15 июля на участке от переулка Калинина до дома № 28 по ул. Ольштынской.
Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU