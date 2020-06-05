На участке ул. Ольштынской в Калининграде на месяц закрывается движение

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:59:21+03:00

Движение будет закрыто с 15 июня по 15 июля

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В Калининграде в течение месяца будет закрыто движение транспорта на участке улицы Ольштынской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение будет закрыто с 15 июня по 15 июля на участке от переулка Калинина до дома № 28 по ул. Ольштынской.

Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU