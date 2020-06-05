Пожилой итальянец пытался прорваться в Калининградскую область

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:13:52+03:00

Но был задержан на границе

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4 июня 63-летний итальянец попытался перейти границу Российской Федерации, но был задержан калининградскими пограничниками. Инцидент произошел на востоке области - в Нестеровском районе.

- После установления всех обстоятельств данного правонарушения иностранец будет привлечен к ответственности в соответствии с российским законодательством и возвращен на территорию Евросоюза, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.

Похожий случай произошел в мае, когда в Багратионовском районе наши пограничники задержали 52-летнего гражданин Польши. После привлечения к административной ответственности за совершенное правонарушение, он был передан польской стороне.

Каким образом нарушителям удалось обойти посты пограничной стражи Республики Польши на приграничной территории в Варминьско-Мазурском воеводстве, ни один из задержанных объяснить не смог. О мотивах нарушителей границы также ничего неизвестно.

Информация о следовании указанных нарушителей с территории Польши в сторону госграницы Российской Федерации в обоих случаях была получена по каналам международного сотрудничества Пограничным управлением от Варминьско-Мазурского отряда Пограничной стражи Республики Польша.

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Ночью 31 мая на участке государственной границы Российской Федерации с Республикой Польша (предположительно в Озерском районе Калининградской области) сработала сигнализация. Услышать-то ее наши «зеленые фуражки» услышали, но вот тревожная группа прибыла к месту сработки слишком поздно – нарушители (по следам было видно, что двигалось несколько человек) успели уйти на сопредельную сторону. Что поделаешь, пришлось информировать о прорыве польских коллег (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU