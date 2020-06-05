В Калининграде мошенники грозят бизнесу проверками от лица Роспотребнадзора

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:10:28+03:00

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В Калининградской области активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Неизвестные настойчиво предлагают предпринимателям приобрести пакет правовой литературы, якобы, необходимый для работы предприятий торговли в период пандемии коронавируса. Также звонящий сообщает, что в случае отказа, компании грозят проверки регионального Управления Роспотребнадзора и штрафные санкции.

«Оплату за подобные «мошеннические услуги», как правило, от 2000 до 5000 рублей, просят перевести по номеру банковской карты, привязанной к телефону», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве просят сообщать о подобных случаях мошенничества по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области - 53 69 42.

ИСТОЧНИК KP.RU