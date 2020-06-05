Суд закрыл мини-отель в жилом доме в Пионерском

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:59:27+03:00

С 1 октября в России запрещено размещать гостиницы в многоквартирных домах

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В Пионерском суд запретил работу мини-отеля, который располагается в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С 1 октября в России запрещено размещать гостиницы в многоквартирных домах, однако , мини-отель «Флоранж» после введения запрета, работал в прежнем режиме.

Прокуратура обратилась в суд, который принял решение запретить оказывать гостиничные услуги. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU