В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в канализационный колодец

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:07:46+03:00

Более получаса мама с ребенком провели в воде

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту падения в канализационный колодец женщины с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел 10 мая на территории одной из компаний на улице Дзержинского. Неся полуторагодовалого ребенка на руках, 33-летняя женщина наступила на неплотно закрытую крышку канализационного люка и провалилась в колодец. Более получаса женщина с ребенком провели в воде.

На помощь женщине пришел 25-летний калининградец, который смог извлечь ребенка на поверхность и оказать ему первую медицинскую помощь на месте. Мальчика госпитализировали в больницу, несколько часов малыш провел в коме, но остался жив. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

ИСТОЧНИК KP.RU