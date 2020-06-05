В Правдинском районе военнослужащий на УАЗе сбил насмерть 5-летнего мальчика

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:26:57+03:00

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В Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего, который сбил насмерть ребенка. Об этом сообщает главное военное следственное управление СК.

Трагедия произошла в четверг, 4 июня, в поселке Крылово Правдинского района. По предварительным данным, военнослужащий войсковой части 2055 прапорщик Андрей Пылакин на служебном автомобиле УАЗ сбил перебегавшего дорогу 5-летнего мальчика. От полученных ранений ребенок скончался.

«В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, установлены очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - заявили в пресс-службе военного следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU