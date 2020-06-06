На храме в поселке Добрино установили синие купола

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:49:30+03:00

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В поселке Добрино Гурьевского района на строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» установили синие купола. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, освящение совершил настоятель храма иерей Александр Проскуряков.

Речь идет о двух куполах с крестами. Их подняли краном и установили на храм по благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская – одна из главных в православном мире. Она находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU