На храме в поселке Добрино установили синие купола
Освящение совершил настоятель храма Александр Проскуряков
.Фото: Калининградская епархия
Изменить размер текста:
В поселке Добрино Гурьевского района на строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» установили синие купола. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, освящение совершил настоятель храма иерей Александр Проскуряков.
Речь идет о двух куполах с крестами. Их подняли краном и установили на храм по благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима.
Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская – одна из главных в православном мире. Она находится в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря.
ИСТОЧНИК KP.RU