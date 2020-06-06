В Калининграде из горящей квартиры спасены три человека
Пожар случился на улице Леонова
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Трех человек спасли пожарные, приехавшие на вызов в Центральный район Калининграда. ЧП случилось в пятницу 5 июня вечером – горела 3-комнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Леонова.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в квартире на кухне горела мебель.
Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
В ликвидации пожара участвовали расчеты четырех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти в составе 13 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU