В Калининграде из горящей квартиры спасены три человека

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:54:26+03:00

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Трех человек спасли пожарные, приехавшие на вызов в Центральный район Калининграда. ЧП случилось в пятницу 5 июня вечером – горела 3-комнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Леонова.

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в квартире на кухне горела мебель.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

В ликвидации пожара участвовали расчеты четырех пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти в составе 13 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU