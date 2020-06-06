Изъяли 300 литров: Житель Балтийска торговал алкоголем без лицензии

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:31:10+03:00

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В городе Балтийске полицейские изъяли из торговой точки на улице Гоголя более 300 литров алкогольной продукции. Общая стоимость изъятого превысила 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 49-летнего предпринимателя из Балтийска.

Мужчина торговал алкоголем без лицензии и проходит теперь по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

«В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были опрошены свидетели, а также получены иные доказательства, указывающие на причастность фигуранта к торговле спиртным без лицензии. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу». – говорится в сообщении пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU