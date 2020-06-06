2020-06-06T10:18:05+03:00
Общество

Расписание движения автобусов Калининград – Советск изменится с 15 июня

Количество автобусов на маршруте увеличат
Александр КАТЕРУША
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Маршруты автобусов № 513 «КалининградСоветск» и № 522 «Калининград – Советск» отменяются с 15 июня. Об этом сообщается пресс-служба областного правительства.

«Учитывая устойчивый пассажиропоток, а также отсутствие альтернативных маршрутов на участке от Полесска до поселка Большаково транспортное сообщение будет осуществляться межмуниципальным маршрутом №345 « Калининград – Полесск». С 15 июня он будет продлен до Большаково. При этом количество автобусов на маршруте будет увеличено», - говорится в сообщении.

Обновленное расписание с 8 июня появится на сайте автовокзала.

Справки и полная информация – по телефонам: 8 (4012) 64-36-35, 8 (4012) 63-10-00. Также пассажиры могут пользоваться сервисом «39bus.info», позволяющим в режиме реального времени отслеживать передвижение автобусов по маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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