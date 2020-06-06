За сутки в Калининграде выявили 36 новых случаев коронавируса
Полностью выздоровели 740 человек
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 36 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1736 заболевших. Выздоровели 740 человек.
За последние сутки в России выявлено 8 855 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 197 человек умерло, полностью выздоровело 8 708 человек.
Таким образом, общее число заболевших в России возросло до 458 689 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU