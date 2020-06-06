У большинства новых заболевших коронавирусом в Калининграде диагностирована пневмония
В Калининградской области за минувшие сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности, как отметили в оперативном штабе, нарастающим итогом зарегистрировано 1736 заболевших коронавирусной инфекции.
- Среди подтвержденных случаев COVID-19 у семерых калининградцев болезнь протекает в бессимптомной форме, заразились они преимущественно в семье или на работе. 29 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 20 из них диагностирована пневмония, - сообщили подробности в оперативном штабе.
Напомним, в пятницу в Калининградской области было зарегистрировано 35 новых заболевших. Вчера стало известно, что коронавирусом заразились министр по развитию инфраструктуры региона Елена Дятлова и главврач кардиоцентра Юрий Шнейдер.
ИСТОЧНИК KP.RU