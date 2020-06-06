В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:45:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области за сутки в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Пионерском в минувшую пятницу 5 июня на улице Шаманова 29-летняя девушка за рулем «Ауди» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 17-летнего парня. Отмечается, что он переходил дорогу в капюшоне и наушниках.

Еще одно ДТП случилось в Калининграде в 21:45 на Ленинском проспекте. Под колеса «Ниссана» попала 19-летняя девушка. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигал светофора.

В обоих случаях пешеходы получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU