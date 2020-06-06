2020-06-06T12:54:56+03:00
Туризм

Писатель Евгений Гришковец стал героем ролика о туристической привлекательности Калининграда

Артист в коротком видео рассказывает, за что он так любит наш город [видео]
Александр КАТЕРУША
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Писатель и актер Евгений Гришковец снялся в ролике о туристической привлекательности Калининградской области. Видео опубликовал на своей странице в Facebook министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Фантастический Евгений Гришковец в нашем новом промовидео о Калининградской области! Новая кампания по продвижению региона и серия роликов о Калининградской области глазами известных калининградцев», - написал министр.

Он отметил, что ролик снимали еще в феврале, а выложили только сейчас, «потому что во время карантина было бессмысленно... а сейчас постепенно входим в сезон».

Впереди еще несколько подобных видео, но кто в них снимется, пока неизвестно.

Писатель Евгений Гришковец снялся в ролике о Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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