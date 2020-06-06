Писатель Евгений Гришковец стал героем ролика о туристической привлекательности Калининграда
Писатель и актер Евгений Гришковец снялся в ролике о туристической привлекательности Калининградской области. Видео опубликовал на своей странице в Facebook министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
«Фантастический Евгений Гришковец в нашем новом промовидео о Калининградской области! Новая кампания по продвижению региона и серия роликов о Калининградской области глазами известных калининградцев», - написал министр.
Он отметил, что ролик снимали еще в феврале, а выложили только сейчас, «потому что во время карантина было бессмысленно... а сейчас постепенно входим в сезон».
Впереди еще несколько подобных видео, но кто в них снимется, пока неизвестно.
Писатель Евгений Гришковец снялся в ролике о Калининграде.
ИСТОЧНИК KP.RU