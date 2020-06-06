Писатель Евгений Гришковец стал героем ролика о туристической привлекательности Калининграда

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:54:56+03:00

Артист в коротком видео рассказывает, за что он так любит наш город [видео]

Изменить размер текста: A A

Писатель и актер Евгений Гришковец снялся в ролике о туристической привлекательности Калининградской области. Видео опубликовал на своей странице в Facebook министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Фантастический Евгений Гришковец в нашем новом промовидео о Калининградской области! Новая кампания по продвижению региона и серия роликов о Калининградской области глазами известных калининградцев», - написал министр.

Он отметил, что ролик снимали еще в феврале, а выложили только сейчас, «потому что во время карантина было бессмысленно... а сейчас постепенно входим в сезон».

Впереди еще несколько подобных видео, но кто в них снимется, пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/783437" frameborder="0"></iframe> Писатель Евгений Гришковец снялся в ролике о Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU