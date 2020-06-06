На Куршской косе в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:11:29+03:00

В районе Лесного он врезался в бордюрный камень

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ДТП случилось на Куршской косе в поселке Лесной в минувшую пятницу 5 июня. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 34-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» при проезде левостороннего закругления дороги, не справился с управлением.

Мотоциклист на скорости наехал на бордюрный камень.

«Произошло падение мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения», – сообщили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU