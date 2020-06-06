Ест из бутылочки, обнимая зайца: Калининградский зоопарк показал повзрослевшего муравьеда Мурашку
Самочку муравьеда по имени Мурашка, которую искусственно выкормили в Калининградском зоопарке, записали на видео. Ролик выложили на страничке зоопарка в «ВКонтакте».
На ролике видно, как проходит ужин мохнатой красавицы.
- Ест трижды в день, по-прежнему питает любовь к бутылке, хоть в бутылке уже взрослая еда. Впервые вышла на прогулку, - рассказали в пресс-службе зоопарка. В марте этого года Мурашка переехала во «взрослый» вольер: ходит в гости к семейству игрунок, ищет сверчков в коре, обнимается с плюшевым зайцем.
Напомним, 10 сентября 2019 года в Калининградском зоопарке родился первый детеныш гигантского муравьеда. В октябре детеныша экстренно перевили на искусственное вскармливание из-за сильного истощения. Мурашку кормили каждые три часа, она росла.
«Мурашка уже почти взрослая, но, как и раньше, нуждается в постоянной заботе. Несмотря на то, что зоопарк закрыт, киперы продолжают ухаживать за животными: кормят, чистят, развлекают, а иногда и балуют. Зоопарк - предприятие непрерывного цикла, а это значит, мы не имеем права оставить работу ни на день», - говорят в зоопарке.
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Муравьед Мурашка подросла в зоопарке Калининграда.предоставлено зоопарком
ИСТОЧНИК KP.RU