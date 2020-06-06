Ест из бутылочки, обнимая зайца: Калининградский зоопарк показал повзрослевшего муравьеда Мурашку

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:09:57+03:00

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Самочку муравьеда по имени Мурашка, которую искусственно выкормили в Калининградском зоопарке, записали на видео. Ролик выложили на страничке зоопарка в «ВКонтакте».

На ролике видно, как проходит ужин мохнатой красавицы.

- Ест трижды в день, по-прежнему питает любовь к бутылке, хоть в бутылке уже взрослая еда. Впервые вышла на прогулку, - рассказали в пресс-службе зоопарка. В марте этого года Мурашка переехала во «взрослый» вольер: ходит в гости к семейству игрунок, ищет сверчков в коре, обнимается с плюшевым зайцем.

Напомним, 10 сентября 2019 года в Калининградском зоопарке родился первый детеныш гигантского муравьеда. В октябре детеныша экстренно перевили на искусственное вскармливание из-за сильного истощения. Мурашку кормили каждые три часа, она росла.

«Мурашка уже почти взрослая, но, как и раньше, нуждается в постоянной заботе. Несмотря на то, что зоопарк закрыт, киперы продолжают ухаживать за животными: кормят, чистят, развлекают, а иногда и балуют. Зоопарк - предприятие непрерывного цикла, а это значит, мы не имеем права оставить работу ни на день», - говорят в зоопарке.

Если вы хотите помочь зоопарку в нынешнее непростое время, сделать это можно здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="800" height="480" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/783455" frameborder="0"></iframe> Муравьед Мурашка подросла в зоопарке Калининграда.предоставлено зоопарком

ИСТОЧНИК KP.RU