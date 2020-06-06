2020-06-06T15:34:31+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники выманили у калининградского пенсионера больше 400 тыс рублей

Доверчивый мужчина перевел деньги на «безопасный» счет
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде пенсионер пострадал от действия телефонных мошенников. Злоумышленники убедили пожилого мужчину в том, что с его банковского счета пытаются незаконно снять деньги, и для сохранности вкладов нужно перевести накопления на «безопасные» счета. Так пенсионер лишился 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Аналогичный звонок от преступников поступил и 55-летней жительнице Калининграда. Под предлогом блокировки карты лжесотрудник банка выманил у женщины более 10 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Полицейские ведут розыск злоумышленников.

УМВД России по Калининградской области обращается к гражданам с убедительной просьбой ни в коем случае не сообщать персональные данные неизвестным лицам. Даже если они представляются сотрудниками банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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