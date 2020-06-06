2020-06-06T15:59:21+03:00
Общество

В небе над Калининградом снова проведут три тренировки воздушной части парада Победы

Над городом опять будут летать самолеты и вертолеты
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Летчики морской авиации Балтфлота, в рамках подготовки к воздушной части парада, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведут три тренировки в небе над Калининградом.

«Пролеты авиатехники над площадью Победы в Калининграде пройдут 16, 18 и 19 июня. В настоящее время лучшие пилоты морской авиации Балтийского флота проводят тренировки в районах аэродромов базирования в Калининградской области на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское», - говорится в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Интересно, что накануне 9 мая уже проходили аналогичные полеты, тренировки и репетиции.

24 июня в небе над площадью Победы пролетят 20 самолетов и вертолетов. В их числе – истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики, ударные и транспортно-боевые вертолеты.

Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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