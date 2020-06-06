2020-06-06T16:18:51+03:00
Звезды

Трах вместо страха: Из-за опечатки весь тираж новой книги Евгения Гришковца уничтожат

В книжке «Водка как нечто большее» ошибку обнаружили в последний момент
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments2
Евгений Гришковец рассказал об опечатке на своем YouTube-канале.Евгений Гришковец рассказал об опечатке на своем YouTube-канале.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Калининградский писатель Евгений Гришковец рассказал, почему его новая книга «Водка как нечто большее» не дошла до читателей, а первый тираж так и остался на складе. Оказалось, дело в досадной и даже пикантной опечатке.

- Это первый случай за мои более 15 лет писательской деятельности. Судьба тиража, который лежал два месяца на складе теперь под вопросом. Потому что у редактора, перед тем как отправить книги в магазин, возникло таинственное сомнение. Редактор перечитала книгу и нашла в ней опечатку – одну единственную. В этой книге не хватает одной единственной буквы, - рассказывает Евгений Гришковец.

Курьезная опечатка притаилась на 10-й странице книги. Фраза такая: «Но осторожность, опаска, да и простой страх удерживают их от опрометчивой попытки повторить этот трюк». Так вот слово «страх» напечатано без буквы «с».

- И смех, и грех, - резюмировал писатель. – Весь тираж из-за слова «трах» вместо «страх» издатели решили пустить под нож.

Тем не менее, честь тиража захотели припрятать, оставить.

- Возможно, я там сам исправлю эту букву. Возможно, мы пометим эти курьезные экземпляры этого первого тиража с «трахом». Это будет какой-то подарок коллекционерам, - предположил автор, отметив, что у издателей есть своя этика и с такой опечаткой они никак не могут продавать книгу.

Ожидается, что новый тираж выпустят не раньше чем через месяц, уже без опечаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль
Погибла 73-летняя женщина: Стали известны подробности смертельного ДТП в Советске
Трах вместо страха: Из-за опечатки весь тираж новой книги Евгения Гришковца уничтожат
В небе над Калининградом снова проведут три тренировки воздушной части парада Победы
Очевидцы: В Советске в ДТП погибла пассажирка такси
Телефонные мошенники выманили у калининградского пенсионера больше 400 тыс рублей
Открыть кинотеатры и зоопарк: В Калининграде Роспотребнадзор выступил за снятие карантинных ограничений
Ест из бутылочки, обнимая зайца: Калининградский зоопарк показал повзрослевшего муравьеда Мурашку
На Куршской косе в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист
Писатель Евгений Гришковец стал героем ролика о туристической привлекательности Калининграда
В Калининградской области за сутки сбили двух пешеходов
У большинства новых заболевших коронавирусом в Калининграде диагностирована пневмония
За сутки в Калининграде выявили 36 новых случаев коронавируса
Расписание движения автобусов Калининград – Советск изменится с 15 июня
Изъяли 300 литров: Житель Балтийска торговал алкоголем без лицензии
В Калининграде из горящей квартиры спасены три человека
На храме в поселке Добрино установили синие купола
В Полесском районе сгорел экскаватор
В Правдинском районе военнослужащий на УАЗе сбил насмерть 5-летнего мальчика
В Калининграде завели дело после падения женщины с ребенком в канализационный колодец
Суд закрыл мини-отель в жилом доме в Пионерском
В Калининграде мошенники грозят бизнесу проверками от лица Роспотребнадзора
Пожилой итальянец пытался прорваться в Калининградскую область
На участке ул. Ольштынской в Калининграде на месяц закрывается движение
В Калининградской области на выходных откроют доступ в приморские города
«Ростелеком»: 80% российских компаний не соблюдают базовых требований к паролям