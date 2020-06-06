Трах вместо страха: Из-за опечатки весь тираж новой книги Евгения Гришковца уничтожат

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:18:51+03:00

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Калининградский писатель Евгений Гришковец рассказал, почему его новая книга «Водка как нечто большее» не дошла до читателей, а первый тираж так и остался на складе. Оказалось, дело в досадной и даже пикантной опечатке.

- Это первый случай за мои более 15 лет писательской деятельности. Судьба тиража, который лежал два месяца на складе теперь под вопросом. Потому что у редактора, перед тем как отправить книги в магазин, возникло таинственное сомнение. Редактор перечитала книгу и нашла в ней опечатку – одну единственную. В этой книге не хватает одной единственной буквы, - рассказывает Евгений Гришковец.

Курьезная опечатка притаилась на 10-й странице книги. Фраза такая: «Но осторожность, опаска, да и простой страх удерживают их от опрометчивой попытки повторить этот трюк». Так вот слово «страх» напечатано без буквы «с».

- И смех, и грех, - резюмировал писатель. – Весь тираж из-за слова «трах» вместо «страх» издатели решили пустить под нож.

Тем не менее, честь тиража захотели припрятать, оставить.

- Возможно, я там сам исправлю эту букву. Возможно, мы пометим эти курьезные экземпляры этого первого тиража с «трахом». Это будет какой-то подарок коллекционерам, - предположил автор, отметив, что у издателей есть своя этика и с такой опечаткой они никак не могут продавать книгу.

Ожидается, что новый тираж выпустят не раньше чем через месяц, уже без опечаток.

ИСТОЧНИК KP.RU