2020-06-06T16:32:21+03:00
Происшествия

Погибла 73-летняя женщина: Стали известны подробности смертельного ДТП в Советске

Такси, в котором она ехала, врезалось в припаркованный грузовик
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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ДТП случилось в Советске на улице Краснознаменной в субботу 6 июня в 13:25. Водитель такси не справился с управлением и столкнулся с припаркованным грузовиком.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, от удара погибла 73-летняя женщина-пассажирка такси.

Погибшая ехала с дочкой в такси на заднем сидении. По предварительным данным скорость такси не превышала 60 км в час. Проводится проверка.

На место ДТП выезжали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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