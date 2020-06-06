6 Июнь 2020 2020-06-06T17:13:28+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших [видео]

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В Калининграде на Литовском валу дерево упало на припаркованный автомобиль. Видео с места происшествия выложили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и область».

Инцидент случился в субботу 6 июня – на «Ауди» обрушилось сухое старое дерево. Автомобиль получил серьезные повреждения.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/783488" frameborder="0"></iframe> В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль.Сообщество автомобилистов Калининграда и области

ИСТОЧНИК KP.RU