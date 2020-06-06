В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль
К счастью, обошлось без пострадавших [видео]
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В Калининграде на Литовском валу дерево упало на припаркованный автомобиль. Видео с места происшествия выложили в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и область».
Инцидент случился в субботу 6 июня – на «Ауди» обрушилось сухое старое дерево. Автомобиль получил серьезные повреждения.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Калининграде на Литовском валу дерево упало на автомобиль.Сообщество автомобилистов Калининграда и области
ИСТОЧНИК KP.RU