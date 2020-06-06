Балтфлот рассказал о летнем обучении морских пехотинцев в Калининградской области

6 Июнь 2020 2020-06-06T21:28:22+03:00

Морпехи выполнят более двух тысяч прыжков с парашютом

Изменить размер текста: A A

Более двух тысяч прыжков с парашютом выполнят военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота этим летом.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, морпехи будут совершать прыжки в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолётов Ан-26 и вертолетов Ми-8.

«Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки, морские пехотинцы отработают нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершению 5- километровых и 10-километровых марш-бросков в полном боевом снаряжении, а также ведение диверсионных действий на объектах в тылу условного противника», - отметили в пресс-службе Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU